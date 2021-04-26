Эрик Байли оставил подпись на новом контракте с Манчестер Юнайтед, теперь сотрудничество ивуарийца с манкунианцами рассчитано до лета 2024 года, в сообщает официальный сайт клуба.

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"Я очень счастлив. Мне не нужно было даже думать, чтобы принять решение. Люблю играть за Манчестер Юнайтед, мне нравится эта команда. Я и моя семья счастливы. Нахожусь в хорошей форме. Новый контракт – это новый вызов, и я готов к этому", – сказал Байли.

27-летний Эрик часто страдает от травм. В нынешнем сезоне АПЛ Байли провел всего 8 матчей.

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