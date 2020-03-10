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Манчестер Юнайтед продлил контракт с нидерландским форвардом

07:30 91 Читати українською
Манчестер Юнайтед продлил контракт с нидерландским форвардом
Техит Чонг / Фото из открытых источников

Перспективный нападающий "красных дьяволов" еще минимум два года будет оставаться на Олд Траффорд.

Нидерландский нападающий Техит Чонг продлил трудовое соглашение со своим клубом, сообщает официальный сайт манкунианцев.

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Новый контракт будет действовать до лета 2022 года с возможностью продления еще на год.

Напомним, 20-летний Чонг – воспитанник Фейнорда. К "красным дьяволам" Техит присоединился в июле 2016 года. В текущем сезоне принял участие в трех матчах английской Премьер-лиги и четырех поединках Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед после 29-ти туров набрал 45 очков и занимает пятую строчку турнирной таблицы.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Техит Чонг Техит Чонг
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