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Манчестер Юнайтед продлил контракт с Фосу-Менса, – MEN

17:17 8 Читати українською
Манчестер Юнайтед продлил контракт с Фосу-Менса, – MEN
Тимоти Фосу-Менса / ФК Манчестер Юнайтед

Английский Манчестер Юнайтед не готов прощаться с защитником Тимоти Фосу-Менса.

"Красные дьяволы" продлили сотрудничество с нидерландским беком, сообщает Manchester Evening News.

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Фосу-Менса мог стать свободным агентом уже летом, но МЮ активировал опцию продления контракта еще на год. Теперь 22-летний нидерландец останется на Олд Траффорд минимум до июня 2021-го. Предыдущие два сезона Фосу-Менса провел в аренде – в Кристал Пэлас и Фулхэме.

Однако, из-за разрыва крестообразных связок воспитанник Юнайтед не выходил на поле с апреля прошлого года.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Тимоти Фосу-Менса Тимоти Фосу-Менса
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