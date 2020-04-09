Манчестер Юнайтед продлил контракт с Фосу-Менса, – MEN

Английский Манчестер Юнайтед не готов прощаться с защитником Тимоти Фосу-Менса.

"Красные дьяволы" продлили сотрудничество с нидерландским беком, сообщает Manchester Evening News.

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Фосу-Менса мог стать свободным агентом уже летом, но МЮ активировал опцию продления контракта еще на год. Теперь 22-летний нидерландец останется на Олд Траффорд минимум до июня 2021-го. Предыдущие два сезона Фосу-Менса провел в аренде – в Кристал Пэлас и Фулхэме.

Однако, из-за разрыва крестообразных связок воспитанник Юнайтед не выходил на поле с апреля прошлого года.

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