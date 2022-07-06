Фулхэм и "красные дьяволы" долго вели переговоры по трансферу 26-летнего бразильца. Только сейчас они приблизились к успешному концу, сообщает Фабрицио Романо .

Манчестер Юнайтед объявил о первом летнем трансфере

Юнайтед уже согласился продать Перейру, сумма перехода составит 10 миллионов фунтов, еще 3 миллиона предусмотрены в виде бонусов. Контракт Андреаса с новичком АПЛ будет рассчитан на три года и будет содержать опцию пролонгации. В прошлом сезоне хавбек успешно играл за Фламенго на правах аренды, но сторонам не удалось договориться о выкупе.

В общей сложности Перейра провел за первую команду МЮ 75 поединков, хотя принадлежал манкунианцам с 2012-го. Кроме бразильского клуба игрока отдавали в Гранаду, Валенсию и Лацио.

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