Манчестер Юнайтед продаст Дармиана в Парму за смешную сумму

Итальянский защитник наконец вернется на родину после нескольких неудачных сезонов на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед и Парма согласовали трансфер Маттео Дармиана, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Сульшер – о возможном возвращении Ибрагимовича в Манчестер Юнайтед: У Златана есть мой номер телефона

Правый защитник "красных дьяволов« подпишет контракт сроком на три года. Переход игрока сборной Италии обойдется Парме всего в 1,5 млн евро, хотя четыре года назад Манчестер Юнайтед заплатил за него Торино 20 миллионов.

Смоллинг перейдет в Рому – Сульшер подтвердил трансфер

В прошлом сезоне Дармиан провел всего 6 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.