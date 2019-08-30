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Манчестер Юнайтед продаст Дармиана в Парму за смешную сумму

18:04 88 Читати українською
Манчестер Юнайтед продаст Дармиана в Парму за смешную сумму
Маттео Дармиан / Reuters

Итальянский защитник наконец вернется на родину после нескольких неудачных сезонов на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед и Парма согласовали трансфер Маттео Дармиана, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Правый защитник "красных дьяволов« подпишет контракт сроком на три года. Переход игрока сборной Италии обойдется Парме всего в 1,5 млн евро, хотя четыре года назад Манчестер Юнайтед заплатил за него Торино 20 миллионов.

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В прошлом сезоне Дармиан провел всего 6 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.

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