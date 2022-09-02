Полузащитник молодежной сборной Англии Джеймс Гарнер будет играть в одной команде с Виталием Миколенко.

Манчестер Юнайтед отпустил Джеймса Гарнера в Эвертон. Молодой хавбек подписал с "ирисками" контракт на четыре года, сообщает официальный сайт клуба.

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Сумма трансфера не разглашается, но СМИ пишут о 15 миллионах фунтов (9 млн сразу, еще 6 млн в виде бонусов). Этот переход вызвал волну возмущения среди фанатов МЮ, не понимающих, почему клуб так дешево отпустил перспективного игрока и не прописал право первоочередного выкупа.

Гарнер не сумел пробиться в основу Манчестер Юнайтед, но мощно провел прошлый сезон в Чемпионшипе. Выступая на правах аренды, Джеймс стал лидером Ноттингем Форрест: забил 4 гола, отдал 10 ассистов и помог команде выйти в АПЛ.

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