Манчестер Юнайтед продолжает избавляться от футболистов, которые не входят в планы Эрика Тен Хага.

Полузащитник Андреас Перейра продолжит карьеру в Фулхэме, сообщает официальный сайт лондонцев. Личный контракт рассчитан на 4 года.

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Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что МЮ получит за 26-летнего хавбека 10 млн фунтов+3 млн бонусами. Предыдущий сезон Перейра провел в аренде за Фламенго, с которым дошел до финала Копа Либертадорес. Бразильцы не могли позволить себе выкуп полузащитника, а вот у Фулхэма после возвращения в АПЛ есть достаточный бюджет.

Напомним, что лондонцев также связывают с хавбеком Шахтера Манором Соломоном и Андреем Ярмоленко.

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