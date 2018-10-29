Манчестер Юнайтед привез на Олд Траффорд детей, которых спасли в Таиланде – трогательное видео

Детская футбольная команда из Таиланда, которая находилась в шаге от смерти, посетила матч Манчестер Юнайтед – Эвертон (2:1).

Напомним, в июне 12 юных футболистов и их тренер застряли в пещерах Таиланда. В стране прошли мощные ливни, поэтому команда с наставником оказалась заблокированной в пещере из-за наводнения: девять дней их считали пропавшими без вести. К счастью, всех удалось спасти.

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:1 – видео голов и обзор матча

Представители МЮ пообещали пострадавшим поездку в Манчестер на легендарный Олд Траффорд. Руководство клуба сдержало слово.

Юношей вместе с их тренером привезли на базу команды, где они смогли встретиться и пообщаться с игроками клуба и даже наставником "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Также гости из Таиланда посетили победный для манкунианцев матч против Эвертона.