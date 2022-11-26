Клуб из Манчестера находится в поисках нового нападающего после досрочного расторжения контракта с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду.

Кроме бомбардира Наполи Виктора Осимхена, МЮ присматривается к форварду Лилля и сборной Канады Джонатану Дэвиду, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг .

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Манкунианцы уже отправляли своих скаутов следить за игрой 22-летней звезды Лиги 1, которую клуб оценивает в 50 миллионов евро. Сам Дэвид якобы не прочь пойти на повышение, поэтому согласился бы на переезд на Олд Траффорд.

Канадец выступает за Лилль с 2020 года. В этом сезоне на клубном уровне провел 15 поединков, в которых отличился 9 голами и 3 ассистами.