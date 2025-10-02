Манчестер Юнайтед присматривается к тренеру соперника Динамо – его могут пригласить уже летом
Руководству Манчестер Юнайтед нравится работа Оливера Гласнера в Кристал Пэлас.
Оливер Гласнер будет среди кандидатов на пост главного тренера Манчестер Юнайтед в случае увольнения Рубена Аморима, информирует ВВС. Контракт 51-летнего тренера с Кристал Пэлас истекает в конце этого сезона. Сообщается, что клуб предложил австрийскому специалисту новое соглашение, но он предпочел дождаться закрытия трансферного окна, прежде чем принимать решение.
Источники, близкие к клубу, утверждают, что вероятность подписания нового договора невелика.
Интерес к услугам Оливера также проявляет Бавария, хотя на данный момент нет никаких признаков того, что Венсану Компани может грозить увольнение.
Напомним, что Кристал Пэлас является следующим соперником Динамо в Лиге Европы.
