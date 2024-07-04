Манчестер Юнайтед продлил контракт с главным тренером Эриком Тен Хагом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до июня 2026-го года.

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"Я очень рад, что заключил соглашение с клубом о продолжении сотрудничества. Оглядываясь на прошедшие два года, мы можем с гордостью вспомнить два трофея и много примеров прогресса того уровня, на котором мы были, когда я присоединился к команде. Однако мы должны четко понимать, что впереди еще много работы, чтобы достичь уровня, ожидаемого от Манчестер Юнайтед. Во время моих дискуссий с клубом мы обнаружили полное единство в нашем видении достижения этих целей. Мы все решительно стремимся преодолеть этот путь вместе", – цитирует Тен Хага официальный сайт МЮ.

Напомним, что Манчестер Юнайтед завершил сезон 2023/24 на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, но гарантировал участие в еврокубках, добыв Кубок Англии.

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