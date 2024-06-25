Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг может остаться в команде на длительный срок.

Манкунианцы завершили сезон на восьмом месте, но сумели добыть Кубок Англии, переиграв в финале Манчестер Сити (2:1). Несмотря на неудачи, руководство Манчестер Юнайтед решило, что Эрик Тен Хаг продолжит работать с командой в следующем сезоне.

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По информации ESPN, клуб хочет и в дальнейшем сотрудничать с нидерландским специалистом и готов предложить контракт до 2027 года. Манкунианцы надеются согласовать новое соглашение до начала предсезонного турне Манчестер Юнайтед в США.

Предсезонное турне манкунианцев по США начнется 27 июля матчем против Арсенала.

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