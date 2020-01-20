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Манчестер Юнайтед приготовил солидную сумму на трансфер "нового Дрогба" – ранее на него претендовал Челси

20 января 20:40 261 Читати українською
Манчестер Юнайтед приготовил солидную сумму на трансфер "нового Дрогба" – ранее на него претендовал Челси
Мусса Дембеле / RMC

Английский гранд активизировался на трансферном рынке в поисках нового форварда.

"Красные дьяволы" на несколько месяцев потеряли Маркуса Рашфорда, который получил травму спины. На замену своему лучшему бомбардиру манкунианцы планируют приобрести форварда Лиона Муссу Дембеле, информирует Daily Mirror. Английский клуб готов выложить за нападающего 43 млн фунтов (более 50 млн евро).

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23-летний игрок в текущем розыгрыше Лиги 1 забил 11 голов в 19 матчах. Ранее его пытался приобрести Челси: наставник "аристократов" Фрэнк Лэмпард говорил, что француз напоминает ему Дидье Дрогба, поэтому должен идеально вписаться в английский футбол. Правда, Лион отклонил предложение лондонцев в размере 40 млн евро.

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