Манчестер Юнайтед приготовил солидную сумму на трансфер "нового Дрогба" – ранее на него претендовал Челси

Английский гранд активизировался на трансферном рынке в поисках нового форварда.

"Красные дьяволы" на несколько месяцев потеряли Маркуса Рашфорда, который получил травму спины. На замену своему лучшему бомбардиру манкунианцы планируют приобрести форварда Лиона Муссу Дембеле, информирует Daily Mirror. Английский клуб готов выложить за нападающего 43 млн фунтов (более 50 млн евро).

Погба должен уйти из Манчестер Юнайтед, – Эвра

23-летний игрок в текущем розыгрыше Лиги 1 забил 11 голов в 19 матчах. Ранее его пытался приобрести Челси: наставник "аристократов" Фрэнк Лэмпард говорил, что француз напоминает ему Дидье Дрогба, поэтому должен идеально вписаться в английский футбол. Правда, Лион отклонил предложение лондонцев в размере 40 млн евро.

Холанд пройшов посвяту, Сетьєн повернув Барсі обличчя, МЮ не встояв проти Клоппа, блискуча форма Кріша – огляд вікенду