Английский Манчестер Юнайтед не отказался от намерений оформить переход лидера Вест Хэма Деклана Райса и подготовил для лондонцев заманчивое предложение.

Манкунианцы вернулись в гонку за хавбеком с новым предложением, сообщает Daily Mirror.

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МЮ готов предложить "молоткам" Джесси Лингарда плюс деньги. Новый всплеск активности в борьбе за Райса, связанный с его нежеланием подписывать новый контракт с Вест Хэмом. Лондонцы готовы проститься с центрхавом за 100 млн фунтов.

Однако, "красные дьяволы" имеют встречное предложение с участием трансферной цели ВХЮ. Лингард хорошо зарекомендовал себя в Вест Хэме в аренде во второй половине сезона 2020/21 (16 матчей в чемпионате, 9 голов, 4 результативные передачи).

К слову, Деклан Райс в нынешнем сезоне провел 2 поединка в АПЛ, в которых оформил 1 ассист.

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