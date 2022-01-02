Манчестер Юнайтед готовится к ожесточенной борьбе за полузащитника Деклана Райса из Вест Хэма.

Лондонцы отпустят своего лидера всего за 100 млн фунтов, сообщает The Sun.

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Минувшим летом Райс отказался подписывать новый контракт с Вест Хэмом, но действующий рассчитан еще до 2024 года. Это позволяет "молотам" диктовать свои условия на рынке. Подписать одноклубника Андрея Ярмоленко очень хочет Манчестер Юнайтед. Если "красные дьяволы" согласятся выплатить 100 млн фунтов, то повторят рекорд АПЛ – столько же Ман Сити отдал Астон Вилле за Джека Грилиша.

Добавим, что в текущем сезоне Райс провел 23 матча, забил 3 мяча и отдал 4 ассиста. 22-летний хавбек также был ключевым игроком сборной Англии, дошедшей до финала Евро-2020.

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