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"Манчестер Юнайтед придется потратиться", – Сульшер анонсировал усиление

15:40 - Читати українською
"Манчестер Юнайтед придется потратиться", – Сульшер анонсировал усиление
Уле Гуннар Сульшер / Фото МЮ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился трансферными планами.

"Всегда следим за составом и связью между игроками. Речь идет о качестве. На привлечение футболистов, которые будут лучше тех, что уже у нас есть, придется потратиться.

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Нам еще предстоит пройти путь, чтобы выйти на уровень команд из вершины АПЛ. Они слишком сильно нас опережают. Мы все еще растем и становимся лучше. Конечно, путь еще и близко не завершен", – цитирует Сульшера Goal.

Напомним, по итогам прошлого сезона АПЛ МЮ финишировал на третьей строчке. Также манкунианцы продолжают борьбу в Лиге Европы, где в полуфинале поборются с Севильей.

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