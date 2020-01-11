Манчестер Юнайтед приблизился к подписанию Бруну Фернандеша

Манчестер Юнайтед активизировался в переговорах по атакующему хавбеку Спортинга Бруну Фернандешу.

"Красные дьяволы" могут осуществить трансфер португальца уже в ближайшее время, передает Daily Mail.

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Агенты Фернандеша в пятницу (10 января) побывали в Лондоне, где провели переговоры с представителями Манчестер Юнайтед. На прошлой неделе главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер посетил матч Спортинга против Порту и остался доволен действиями потенциального новичка. Отступные в контракте Фернандеша составляют 100 млн евро, однако англичане надеются уменьшить цену до 70 млн.

Отметим, что Манчестер Юнайтед пытался приобрести игрока сборной Португалии еще летом, однако тогда Спортинг не захотел отпускать своего капитана. Среди претендентов на хавбека также назывались Тоттенхэм и Реал.

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