Манчестер Юнайтед может прибегнуть к оригинальному решению, чтобы компенсировать финансовые потери от невыхода в еврокубки. Как сообщает Sportbible, клуб планирует организовать серию товарищеских матчей в течение сезона, чтобы частично заполнить дыру в бюджете.

В прошлом сезоне команда завершила чемпионат Англии на 15-м месте – это худший результат "красных дьяволов", начиная с кампании 1989/90. Более того, поражение от Тоттенхэма в финале Лиги Европы лишило шансов попасть в Лигу чемпионов. По словам совладельца клуба Джима Рэтклиффа, Манчестер Юнайтед потерял от 94 до 118 миллионов евро призовых, а участие в Лиге Европы могло принести примерно 47 миллионов евро.

Теперь у команды Рубена Аморима будет немало свободного времени. До Рождества Манчестер Юнайтед имеет лишь один матч посреди недели – против Вест Хэма 3 декабря. В большинстве же случаев между играми Премьер-лиги будет пауза восемь дней, что дает простор для экспериментов.

Среди потенциальных соперников Манчестер Юнайтед в товарищеских встречах называют Милан, Лацио, Севилью и РБ Лейпциг – клубы, которые также остались без еврокубков в сезоне 2025/26. Напомним, что во время летнего турне в Азии Юнайтед заработал около 9 миллионов евро.

