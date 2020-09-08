Манчестер Юнайтед презентовал оригинальный третий комплект формы – стиль Ювентуса в Англии
Манчестер Юнайтед откровенно удивил резервным вариантом формы на сезон 2020/21.
"Красные дьяволы" будут иметь третий комплект формы, который выполнен в черно-белых диагональных полосах, сообщает официальный твиттер клуба.
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Отмечается, что футболка выполнена в узоре Dazzle – такой камуфляж использовали для росписи британских лайнеров, чтобы соперник не мог определить размеры, форму и направление движения. Сразу можно провести параллели с традиционными черно-белыми цветами туринского Ювентуса.
К слову, Манчестер Юнайтед завершил сезон 2019/20 на третьей строчке АПЛ и вылетел на стадии полуфинала с обеих внутренних кубков и в Лиге Европы.
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