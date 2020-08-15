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Манчестер Юнайтед презентовал новую гостевую форму

16:04 - Читати українською
Манчестер Юнайтед презентовал новую гостевую форму
Дэниел Джеймс / Твиттер ФК Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" обнародовали комплект экипировки на сезон-2020/21.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте опубликовал фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

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Экипировка выполнена в черном цвете – темная цветовая палитра контрастирует с белыми вставками. Напомним, техническим спонсором английского клуба является немецкая фирма Adidas.

К слову, "красные дьяволы" впервые выйдут на поле в новой форме во время полуфинала Лиги Европы – в воскресенье вечером, 16 августа, в Кельне подопечные Уле Гуннара Сульшена сойдутся в противостоянии с Севильей.

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Теги
Англия Футбольная форма Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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