Манчестер Юнайтед презентовал новую гостевую форму

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте опубликовал фотографии нового выездного комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

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Экипировка выполнена в черном цвете – темная цветовая палитра контрастирует с белыми вставками. Напомним, техническим спонсором английского клуба является немецкая фирма Adidas.

К слову, "красные дьяволы" впервые выйдут на поле в новой форме во время полуфинала Лиги Европы – в воскресенье вечером, 16 августа, в Кельне подопечные Уле Гуннара Сульшена сойдутся в противостоянии с Севильей.

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