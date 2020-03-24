Манчестер Юнайтед претендует на звезду Лиги 1 – манкунианцев ждет серьезная конкуренция

Английский клуб продолжает поиски нового форварда – на радары манкунцанцив попал игрок сборной Нигерии.

Скауты Манчестер Юнайтед предложили руководству клуба кандидатуру форварда Лилля Виктора Осимхена, информирует Le10Sport. По мнению скаутов, нигериец обладает всеми необходимыми качествами для выступлений в АПЛ.

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Бороться за Осимхена "красным дьяволам" придется с целым рядом европейских грандов – на игрока претендуют Реал, Челси, Тоттенхэм и Ливерпуль.

К слову, 21-летний форвард в текущем розыгрыше чемпионата Франции забил 13 голов в 27 матчах. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 30 млн евро.

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