Манчестер Юнайтед прекратил охоту на Холанда – остался один реальный претендент
13:58 - Читати українською
Нападающий Борусии Д Эрлинг Холанд предпочитает солнечный Мадрид, чем дождливый Манчестер.
Руководство Манчестер Юнайтед решило отказаться от идеи подписать Эрлинга Холланда, сообщает ESPN.
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Сам норвежец склоняется к трансферу в Реал, а манкунианцы не хотят переубеждать игрока завышенными финансовыми условиями. Теперь источник считает мадридцев единственным кандидатом на Эрлинга.
Портал Transfermarkt оценивает форварда в 150 млн. евро. В нынешнем сезоне Холанд провел 19 матчей, в которых отличился 22-мя голами.
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