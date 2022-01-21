Руководство Манчестер Юнайтед решило отказаться от идеи подписать Эрлинга Холланда, сообщает ESPN.

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Сам норвежец склоняется к трансферу в Реал, а манкунианцы не хотят переубеждать игрока завышенными финансовыми условиями. Теперь источник считает мадридцев единственным кандидатом на Эрлинга.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 150 млн. евро. В нынешнем сезоне Холанд провел 19 матчей, в которых отличился 22-мя голами.

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