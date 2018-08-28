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Манчестер Юнайтед представил выездную форму сезона 2018/19

15:09 24 Читати українською
Манчестер Юнайтед представил выездную форму сезона 2018/19
Выездная форма Манчестер Юнайтед сезона 2018/2019 / ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед опубликовал фотографию выездной формы сезона 2018/2019.

Манчестер Юнайтед в своем Твиттер опубликовал выездную форму сезона 2018/2019.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3 – видео голов и обзор матча

Также пресс-служба "красных дьяволов" сообщила, что скоро ее можно будет приобрести в магазинах Adidas, который является официальным производителем формы для клуба.

В 3 туре АПЛ подопечные Жозе Моуринью дома были разбиты Тоттенхэмом со счетом 0:3. В следующие выходные "манкунианцев" ждет игра против Бернли.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Футбольная форма
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