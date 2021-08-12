Манчестер Юнайтед представил третий комплект формы в "украинских" цветах
13:29 - Читати українською
Манчестер Юнайтед показал последний вариант экипировки на сезон 2021/22.
Фотографии и видеопрезентация новой формы опубликованы в Twitter "красных дьяволов".
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Дизайнеры выбрали "украинские" цвета – синий и желтый. Футболка разбавлена ромбовидными элементами, а шорты будут черными. Поставщиком формы для Манчестер Юнайтед остается компания Adidas.
Добавим, что подопечные Сульшера откроют новый сезон 14 августа матчем против Лидса в рамках первого тура АПЛ.
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