Манчестер Юнайтед показал последний, третий комплект формы на сезон 2022/23.

Фотографии из презентации опубликованы в соцсетях и на официальном сайте "красных дьяволов".

МЮ хотел обменять Роналду в Ювентус – ответ туринцев был категоричен

Третий комплект уже привычно стал полем экспериментов. Дизайнеры выбрали кислотный салатовый цвет для майки и черный для шорт. Техническим партнером Манчестер Юнайтед остается компания Adidas.

Увидеть форму на поле можно будет завтра, когда команда Тен Хага на выезде сыграет против Брентфорда.

Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду