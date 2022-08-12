Манчестер Юнайтед представил новую кислотную форму – игровой дебют уже 13 августа
14:27 - Читати українською
Манчестер Юнайтед показал последний, третий комплект формы на сезон 2022/23.
Фотографии из презентации опубликованы в соцсетях и на официальном сайте "красных дьяволов".
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Третий комплект уже привычно стал полем экспериментов. Дизайнеры выбрали кислотный салатовый цвет для майки и черный для шорт. Техническим партнером Манчестер Юнайтед остается компания Adidas.
Увидеть форму на поле можно будет завтра, когда команда Тен Хага на выезде сыграет против Брентфорда.
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