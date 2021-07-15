Манчестер Юнайтед представил новую домашнюю форму – клуб впервые за 9 лет сменил титульного спонсора
Манчестер Юнайтед показал свой основной комплект формы на сезон 2020/21.
Презентация новой экипировки опубликована в официальных соцсетях "красных дьяволов".
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Форма выполнена в классических цветах клуба – красная майка и белые шорты. Дизайнеры вдохновились культовым комплектом 1968 года, в котором МЮ впервые выиграл Кубок чемпионов. Также привлекает внимание новый титульный спонсор – Team Viewer заменил Cнevrolet, который был на футболках на протяжении 9 лет.
Добавим, что Манчестер Юнайтед откроет новый сезон 14 августа матчем АПЛ против Лидса.
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