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Манчестер Юнайтед предложит Мате должность в структуре клуба вместо нового контракта

13:23 70 Читати українською
Манчестер Юнайтед предложит Мате должность в структуре клуба вместо нового контракта
Хуан Мата / Фото Reuters

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата может трудоустроиться в структуре манкунианцев после завершения карьеры.

Руководство "красных дьяволов" не может договориться с Хуаном Матой о продлении контракта, поскольку испанец хочет подписать соглашение на 2 года, а клуб предлагает только на один, сообщает Manchester Evening News.

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Зато боссы Юнайтед хотят видеть 30-летнего хавбека послом клуба после завершения карьеры игрока.

В текущем сезоне чемпионата Англии Мата провел 19 матчей, в которых отличился двумя голами и тремя ассистами.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Хуан Мануэль Мата Хуан Мануэль Мата
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