Манчестер Юнайтед предложит Мате должность в структуре клуба вместо нового контракта

Интервью — 12:00 360
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"Перехід у Шахтар зірвався – це болюча тема". Ярослав Деда – про Карабах, тренування Кварцяного і зміну громадянства
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Коштовний подарунок Суркіса добиває репутацію президента Німецького футбольного союзу – Гріндель може втратити посадуГермания — 08:15 541
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Арсенал победил Ньюкасл и вышел на третье место АПЛАнглия — 1 апр 101
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Самые известные латиноамериканские легионеры Динамо, которые не смогли закрепиться в КиевеУкраина — 1 апр 1232
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