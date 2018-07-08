Манчестер Юнайтед предложит 40 млн евро за Лосано

Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано может стать игроком Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед в ближайшие дни предложит 40 миллионов евро за форварда Ирвинга Лосано, сообщает Tuttomercato.

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Мексиканец стал автором победного гола в ворота сборной Германии в 1 туре группового этапа чемпионата мира-2018 и помог своей команде выйти в плей-офф.

В сезоне 2017/2018 Лосано забил 19 голов и сделал 11 ассистов в составе ПСВ и помог клубу из Эйндховена стать чемпионом Нидерландов.