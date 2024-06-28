Руководство Манчестер Юнайтед зовёт главного тренера Гоу Эхед Иглз Рене Хаке и бывшую клубную легенду Рууда ван Нистелроя в штаб главного тренера команды Эрика Тен Хага. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Ожидается, что оба специалиста ответят на это предложение согласием. Согласно источнику, в то же время клуб полностью уверен в Тен Хаге и готов подписать с нидерландским тренером новый контракт.

Отметим, что по итогам предыдущего сезона Гоу Эхед Иглз заняли 9 место в чемпионате Нидерландов. Ранее сообщалось, что ван Нистелрой согласился возглавить Бёрнли, который вылетел в Чемпионшип.

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