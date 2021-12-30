Манчестер Юнайтед предложил новый контракт Фосу-Менса – игрок уже имеет запросы из Бундеслиги и Лиги 1
23:10 - Читати українською
Манкунианцы не хотят терять своего защитника Тимоти Фосу-Менса.
Манчестер Юнайтед подготовил для Тимоти Фосу-Менса новый контракт сроком на 3,5 года, сообщает Sky Sports.
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Сам 22-летний защитник попросил немного времени, чтобы обдумать свое будущее. По информации источника, Тимоти знает об интересе к своим услугам со стороны французского Марселя и немецкой Герты, голландец хочет выбрать для себя оптимальный вариант.
Фосу-Менса не является игроком основного состава МЮ, в нынешнем сезоне АПЛ футболист сыграл лишь в одном матче.
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