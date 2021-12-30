Манкунианцы не хотят терять своего защитника Тимоти Фосу-Менса.

Манчестер Юнайтед подготовил для Тимоти Фосу-Менса новый контракт сроком на 3,5 года, сообщает Sky Sports.

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Сам 22-летний защитник попросил немного времени, чтобы обдумать свое будущее. По информации источника, Тимоти знает об интересе к своим услугам со стороны французского Марселя и немецкой Герты, голландец хочет выбрать для себя оптимальный вариант.

Фосу-Менса не является игроком основного состава МЮ, в нынешнем сезоне АПЛ футболист сыграл лишь в одном матче.

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