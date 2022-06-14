Датчанин уже имеет предложение от Манчестер Юнайтед, утверждает The Athletic.

Манчестер Юнайтед угрожает ненасытной Барселоне свернуть переговоры по де Йонгу

Еще прошлым летом карьера Эриксена была под угрозой после остановки сердца на Евро-2020. Хавбек потратил несколько месяцев на реабилитацию и расторг контракт с Интером. Зимой рискнуть с 30-летним игроком решил Брентфорд. Возвращение Эриксена оказалось удачным – гол+5 ассистов и 7 побед в 11 матчах за "пчел". Впрочем, его соглашение было рассчитано только до июня, поэтому сейчас Кристиан может искать новые варианты свободным агентом.

Манчестер Юнайтед не единственный претендент на датчанина, ведь раньше его связывали с Тоттенхэмом и Аяксом.

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