Манчестер Юнайтед предложил 30 млн фунтов за 16-летнего таланта Бирмингема

"Красные дьяволы" серьезно нацелились на юного таланта Бирмингема, который проводит невероятный дебютный сезон во взрослом футболе.
Манкунианцы сделали официальное предложение Бирмингема по трансферу 16-летнего полузащитника Джуда Беллингема в размере 30 млн фунтов, информирует Sky Sports.
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У игрока еще даже нет полноценного контракта со своим клубом – он сможет подписать его только 29 июля, когда ему исполнится 17 лет. Сейчас в Бирмингеме он получает стипендию в размере 145 фунтов в неделю. При этом Беллингем уже сыграл 25 матчей в Чемпионшипе и забил 4 гола.
К слову, футболист регулярно получает вызовы в сборную Англии U-17, но в английских СМИ уже появлялись сообщения, что его планируют привлечь к матчам молодежной сборной.
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