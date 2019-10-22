Манчестер Юнайтед пожизненно запретил посещать стадион фанату, оскорбившему Александера-Арнольда

Манкунианцы начали решительную борьбу против расизма на стадионах.

Манчестер Юнайтед наказал болельщика пожизненным запретом на посещение стадиона за расистские выкрики в адрес защитника Ливерпуля Трента Александера-Арнольда, сообщает пресс-служба Манчестер Юнайтед.

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Инцидент произошел на матче 9-го тура чемпионата Англии между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем (1:1). Один из фанатов "красных дьяволов" в первом тайме оскорблял темнокожего игрока мерсисайдцев Александера-Арнольда, за что был изгнан со стадиона стюардами. В клубе не стали долго разбираться в этом деле и мгновенно приняли жесткое, но справедливое решение.

Кроме того, в Манчестер Юнайтед подчеркнули, что продолжат принимать серьезные санкции в отношении лиц, допускать расистские оскорбления или дискриминацию.

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