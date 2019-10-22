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Манчестер Юнайтед пожизненно запретил посещать стадион фанату, оскорбившему Александера-Арнольда

20:35 83 Читати українською
Манчестер Юнайтед пожизненно запретил посещать стадион фанату, оскорбившему Александера-Арнольда
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:1 / Фото из открытых источников

Манкунианцы начали решительную борьбу против расизма на стадионах.

38’ Маркус Рашфорд
 
Адам Лаллана 85’
38’ Маркус Рашфорд
85’ Адам Лаллана

Манчестер Юнайтед наказал болельщика пожизненным запретом на посещение стадиона за расистские выкрики в адрес защитника Ливерпуля Трента Александера-Арнольда, сообщает пресс-служба Манчестер Юнайтед.

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Инцидент произошел на матче 9-го тура чемпионата Англии между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем (1:1). Один из фанатов "красных дьяволов" в первом тайме оскорблял темнокожего игрока мерсисайдцев Александера-Арнольда, за что был изгнан со стадиона стюардами. В клубе не стали долго разбираться в этом деле и мгновенно приняли жесткое, но справедливое решение.

Кроме того, в Манчестер Юнайтед подчеркнули, что продолжат принимать серьезные санкции в отношении лиц, допускать расистские оскорбления или дискриминацию.

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Англия Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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