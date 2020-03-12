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Манчестер Юнайтед повторил свое достижение в плей-офф еврокубков 55-летней давности

22:53 22 Читати українською
Манчестер Юнайтед повторил свое достижение в плей-офф еврокубков 55-летней давности
Уле Гуннар Сульшер / Getty Images

Манчестер Юнайтед в матче 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа (5:0) достиг нескольких интересных статистических показателей.

 
Одион Игало 28’
Дениэл Джеймс 58’
Хуан Мануэль Мата 82’
Мейсон Гринвуд 90+2’
Андреас Перейра 90+3’
28’ Одион Игало
58’ Дениэл Джеймс
82’ Хуан Мануэль Мата
90+2’ Мейсон Гринвуд
90+3’ Андреас Перейра

Манкунианцы одержали свою самую крупную гостевую победу в плей-офф еврокубков за последние 55 лет, сообщает Gracenote.

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В последний раз "красные дьяволы" так поиздевались над соперником в мае 1965 года. Тогда Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Страсбур в рамках 1/4 финала Кубка Ярмарок. Французы, как и ЛАСК, уступили со счетом 0:5.

Напомним, текущая беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед во всех турнирах насчитывает уже 11 матчей.

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ЛАСК - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лига Европы
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