Манчестер Юнайтед повторил свое достижение в плей-офф еврокубков 55-летней давности

Манчестер Юнайтед в матче 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа (5:0) достиг нескольких интересных статистических показателей.

Манкунианцы одержали свою самую крупную гостевую победу в плей-офф еврокубков за последние 55 лет, сообщает Gracenote.

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В последний раз "красные дьяволы" так поиздевались над соперником в мае 1965 года. Тогда Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Страсбур в рамках 1/4 финала Кубка Ярмарок. Французы, как и ЛАСК, уступили со счетом 0:5.

Напомним, текущая беспроигрышная серия Манчестер Юнайтед во всех турнирах насчитывает уже 11 матчей.

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