Кобби Майну заинтересован в уходе не только из Манчестер Юнайтед, а из АПЛ в целом. Об этом информирует The Athletic. Сообщается, что полузащитник рассматривает только европейские варианты продолжения карьеры, не связанные с Англией.

"Красные дьяволы" повесили на Кобби ценник в размере 52 млн евро. Ранее в услугах 20-летнего игрока была заинтересована Бавария, но официального предложения с ее стороны так и не поступило.

В прошлом сезоне Майну провел 37 матчей за клуб, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

