Манчестер Юнайтед повесил ценник в 52 млн евро на свою звезду – он хочет сбежать из АПЛ
Полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Майну хочет поиграть в Европе.
Кобби Майну заинтересован в уходе не только из Манчестер Юнайтед, а из АПЛ в целом. Об этом информирует The Athletic. Сообщается, что полузащитник рассматривает только европейские варианты продолжения карьеры, не связанные с Англией.
"Красные дьяволы" повесили на Кобби ценник в размере 52 млн евро. Ранее в услугах 20-летнего игрока была заинтересована Бавария, но официального предложения с ее стороны так и не поступило.
В прошлом сезоне Майну провел 37 матчей за клуб, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
