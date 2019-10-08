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Манчестер Юнайтед повесил ценник на Санчеса – сумма выглядит привлекательной для европейских грандов

20:25 167 Читати українською
Манчестер Юнайтед повесил ценник на Санчеса – сумма выглядит привлекательной для европейских грандов
Уле Гуннар Сульшер и Алексис Санчес / Фото Daily Express

МЮ хочет окончательно избавиться от своего нападающего Алексиса Санчеса.

Алексис Санчес уже летом может подписать контракт с другим клубом, сообщает besoccer.

Гол и красная карточка Санчеса в видеообзоре матча Сампдория – Интер – 1:3

Боссы Манчестер Юнайтед хотят получить за игрока 25 млн евро. Стоит отметить, что в свое время "красные дьяволы" заплатили Арсеналу за 30-летнего чилийца около 70 млн евро.

Сейчас Алексис выступает за Интер на правах аренды. В Серии А Санчес уже провел три матча в которых отличился голом.

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