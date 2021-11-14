"Красные дьяволы" определились с ценой хавбека, утверждает The Sun.

Манчестер Юнайтед стремится пригласить Зидана – "красные дьяволы" подготовили 2 козыря

Юнайтед готов отпустить Лингарда всего за 10 млн фунтов. Еще летом манкунианцы потребовали от Вест Хэма 25 млн за трансфер англичанина. "Молотки" предлагали 17 млн, но МЮ не пошел на уступки. Теперь гранд вынужден отпустить Лингарда подешевле. Причина – контракт до лета 2022-го, который воспитанник академии Юнайтед продлевать не собирается.

В нынешнем сезоне Джесси Лингард провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист. В настоящее время в подписании резервиста Манчестер Юнайтед якобы заинтересован Эвертон.

Сульшер хватается за последний шанс в Манчестер Юнайтед – 4 неидеальных кандидата как план Б