Манчестер Юнайтед потерпел разгромное поражение от новичка АПЛ под руководством легенды Сити
Манчестер Юнайтед далек от безупречной формы на старте сезона.
Команда Эрика Тен Хага в тайном товарищеском матче уступила Бернли со счетом 0:3.
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Правда, состав МЮ был далек от основного. Тренер дал шанс молодежи и игрокам, мало выходившим на поле в стартовых турах АПЛ. Результат – разгромное поражение от новичка элиты, которого тренирует легенда Манчестер Сити Венсан Компани.
Напомним, Юнайтед начал сезон с победы над Вулвз и поражения от Тоттенхэма, а следующий матч проведет 26 августа против Ноттингем Форест. Бернли успел проиграть Манчестер Сити и 27 августа будет принимать Астон Виллу.
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