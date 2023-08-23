Команда Эрика Тен Хага в тайном товарищеском матче уступила Бернли со счетом 0:3.

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Правда, состав МЮ был далек от основного. Тренер дал шанс молодежи и игрокам, мало выходившим на поле в стартовых турах АПЛ. Результат – разгромное поражение от новичка элиты, которого тренирует легенда Манчестер Сити Венсан Компани.

Напомним, Юнайтед начал сезон с победы над Вулвз и поражения от Тоттенхэма, а следующий матч проведет 26 августа против Ноттингем Форест. Бернли успел проиграть Манчестер Сити и 27 августа будет принимать Астон Виллу.

Manchester United lost 3-0 to Burnley in a behind closed doors match today at Carrington. — UtdPlug (@UtdPlug) August 23, 2023

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