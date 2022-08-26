Сегодня чемпионы Нидерландов отклонили новую ставку в размере 90 млн евро, сообщает De Telegraaf.

Манчестер Юнайтед готов помочь Реалу избавиться от игрока, который разгневал президента Мадрида

Антони отчаянно хочет перебраться на Олд Траффорд и стал пропускать тренировки Аякса. Впрочем, демарш 22-летнего бразильца не сильно влияет на позицию клуба. Амстердамцы этим летом уже продали игроков на сумму более 100 млн евро и не горят желанием терять очередную звезду. Вероятно, МЮ предпримет еще одну попытку подписать Антони, которого так хочет видеть Эрик Тен Хаг.

В прошлом сезоне вингер провел 33 матча, в которых оформил 12 голов и 10 ассистов.

Манчестер Юнайтед впервые победил в сезоне, уверенно обыграв Ливерпуль – мерсисайдцы опустились на 16 позицию