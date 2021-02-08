Манчестер Юнайтед потерял Погба на несколько недель
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не сможет в ближайшее время помочь команде на футбольном поле.
Француз выбыл из-за травмы бедра, полученной в матче 23-го тура АПЛ против Эвертона (3:3). Об этом рассказал главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер.
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"На восстановление у него уйдет несколько недель. Погба уже начал работать с персоналом над возвращением. Надеюсь, увидеть его здоровым как можно раньше и в хорошей форме.
Поль очень важен для нас, поэтому мы не хотим рисковать. Несколько недель он должен потратить на реабилитацию. В целом наша команда уже долгое время обходилась без травм, поэтому особенно жаловаться мы не можем", – цитирует Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.
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