Манчестер Юнайтед лишился очередного игрока перед матчем против Арсенала в 4-м туре АПЛ.

В преддверии встречи с "канонирами" у главного тренера манкунианцев Эрика Тен Хага еще один футболист попал в лазарет.

МЮ предложил Челси копейки за провального игрока, с которым не ладил Мудрик

Как сообщает клубная пресс-служба, Рафаэль Варан получил травму во время матча с Ноттингемом Форест. Француз рискует пропустить несколько недель. Это уже вторая потеря защитника в Манчестер Юнайтед. Недавно в лазарет отправился Люк Шоу, восстановление которого может затянуться до двух месяцев.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сыграет против Арсенала, где выступает Александр Зинченко, 3-го сентября. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

Мудрик в Арсенал – команде Зинченко предложили невероятный обмен, английский инсайдер назвал сенсационную причину