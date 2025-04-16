Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим понес потери в линии нападения и не сможет рассчитывать на Джошуа Зиркзее.

Нидерландский форвард получил травму во время матча от Ньюкасла (1:4) в АПЛ. Рубен Аморим сообщил, что у Джошуа Зиркзее травма подколенного сухожилия.

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"Джошуа выбыл до конца сезона. Он больше не сыграет. Мы должны подготовить его к следующей кампании. Любому игроку тяжело остановиться, но это футбол", – цитирует Аморима Mirror Football.

Напомним, Зиркзее перешел в Манчестер Юнайтед летом 2024 года из Болоньи за более 40 млн евро. В общем нападающий сыграл в 48 матчах, в которых забил семь голов и отдал три ассиста.

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