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Манчестер Юнайтед в последний раз побеждал в плей-офф Лиги чемпионов во времена Мойеса

12:09 82 Читати українською
Манчестер Юнайтед в последний раз побеждал в плей-офф Лиги чемпионов во времена Мойеса
Дэвид Мойес / Sports Mole

Полоса неудач преследует "красных дьяволов" в матчах плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

Последний раз манкунианский клуб одержал победу в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2013/14 годов, сообщает Opta.

Ди Мария потроллил болельщиков Манчестер Юнайтед, которые бросили на поле бутылку с пивом

Тогда на тренерском мостике Манчестер Юнайтед был Дэвид Мойес, который стал первый менеджером команды после эпохи Алекса Фергюсона.

В марте 2014 года "красные дьяволы" на Олд Траффорд разгромили Олимпиакос в 1/8 финала с счет 3:0, однако уже в следующей стадии соревнований уступили Баварии.

Напомним, вчера МЮ в родных стенах уступил ПСЖ со счетом 0:2 в Первая матче 1/8 финала ЛЧ.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча

Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
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