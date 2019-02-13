Манчестер Юнайтед в последний раз побеждал в плей-офф Лиги чемпионов во времена Мойеса

Полоса неудач преследует "красных дьяволов" в матчах плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

Последний раз манкунианский клуб одержал победу в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2013/14 годов, сообщает Opta.

Ди Мария потроллил болельщиков Манчестер Юнайтед, которые бросили на поле бутылку с пивом

Тогда на тренерском мостике Манчестер Юнайтед был Дэвид Мойес, который стал первый менеджером команды после эпохи Алекса Фергюсона.

В марте 2014 года "красные дьяволы" на Олд Траффорд разгромили Олимпиакос в 1/8 финала с счет 3:0, однако уже в следующей стадии соревнований уступили Баварии.

Напомним, вчера МЮ в родных стенах уступил ПСЖ со счетом 0:2 в Первая матче 1/8 финала ЛЧ.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча