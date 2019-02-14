Манчестер Юнайтед после увольнения Моуринью выплатил его тренерскому штабу 25 миллионов долларов

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью и его помошники получили немалую компенсацию от клуба за досрочное расторжение контрактов.

Манчестер Юнайтед обнародовал финансовый отчет по итогам которого стало известно, что увольнение Жозе Моуринью и шести членов его тренерского штаба обошлось клубу примерно в 25 млн долларов (19,6 млн0 фунтов).

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Заметим, что это в 4 раза больше, чем после своего увольнения получили тренерские штабы Дэвида Мойеса и Луи ван Гала.

Португалец, который тренировал манкунианцев в течение двух с половиной лет, покинул клуб из Манчестера в декабре 2018 года.

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После увольнения Моуринью исполняющим обязанности главного тренера "красных дьяволов" стал Уле Гуннар Сульшер.