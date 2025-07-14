Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер стал новым главным тренером юношеской команды "красных дьяволов", информирует официальный сайт клуба. Он будет руководить командой U-18.

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Флетчер – легенда МЮ, он отыграл за команду 15 сезонов и завоевал вместе с ней 14 трофеев, в том числе 5 чемпионских титулов, Лигу чемпионов и Клубный ЧМ.

Флетчер завершил карьеру в 2019 году, после чего вошел в тренерский штаб первой команды МЮ, а затем повысился до должности технического директора. На протяжении двух предыдущих сезонов исполнял роль тренера по развитию техники.

Сыновья Флетчера – Джек и Тайлер – выступают за молодежный состав клуба.

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