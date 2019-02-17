Манчестер Юнайтед попытается приобрести Кулибали за 100 млн евро

Англия — 11:25 281
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Зинченко в Кубке Англии: прекрасная статистика, активная работа на атаку и оборону, противоречивые оценки английских СМИ
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Что с Хачериди будет дальше – в Греции объяснили ситуацию экс-динамовца, зарабатывающего больше всех в ПАОКеСборная Украины — 16 фев 1472
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Манчестер Сити без проблем обыграл Ньюпорт и вышел в четвертьфинал Кубка Англии – очередной приличный матч ЗинченкоАнглия — 16 фев 815
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Сарагоса – Альбасете: Зозуля на границе между воином и героем, проклятие продолжается, а лидерство под угрозойИспания — 16 фев 682
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Зозуля в игре с Сарагосой борется за уверенное лидерство Сегунды для Альбасете – прямая видеотрансляция матчаИспания — 16 фев 430