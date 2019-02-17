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Манчестер Юнайтед попытается приобрести Кулибали за 100 млн евро

12:19 51 Читати українською
Манчестер Юнайтед попытается приобрести Кулибали за 100 млн евро
Калиду Кулибали / Фото АР

Манкунианцы попытаются подписать защитника Наполи Калиду Кулибали.

Руководство Манчестер Юнайтед готовит невероятное предложение Наполи в 100 млн евро за Калиду Кулибали, сообщает Daily Mail.

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На трансфере настаивает лично наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер.

Ранее президент Наполи Аурелио де Лаурентис заявил, что клуб отклонил предложение в 105 млн евро за сенегальца.

Действующий контракт Калиду с итальянским клубом действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне Серии А сенегалец провел 21 матч, в которых отметился двумя ассистами.

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