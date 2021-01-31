Похоже, "красные дьяволы" в летнее трансферное окно будут иметь важное задание. В список желаний главного тренера попал лидер Севильи.

Жюль Кунде стал приоритетным трансфером Манчестер Юнайтед на лето 2021-го, а потому "дьяволы" уже готовят предложение Севилье, утверждает The Mirror.

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Уле Гуннар Сульшар считает его идеальным партнером для Харри Магуайра в центре защиты. Андалусийцы требуют за своего 22-летнего защитника более 80 млн евро. Интересно, что на него еще претендуют Реал, Бавария и Ювентус, а ранее Манчестер Сити не смог его подписать.

К слову, Кунде является воспитанником Бордо, откуда в 2019-м перебрался в Севилью. В текущем сезоне Жюль является одним из лидеров испанского коллектива – сыграл в 27 матчах и даже дважды забил.

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