Манчестер Юнайтед попытается подписать Крооса

Сборная Украины — 17:16 22
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"Мы создали монстра!" Болельщики Манчестер Сити снова поражены игрой Зинченко за сборную Украины
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Лучшие игроки дня в отборе Евро-2020: украинец в топ-3, наш сенсационный соперник, 2 португальца и партнер ЗинченкоЕвро-2020 — 16:19 176
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"Присутність Роналду зіграла нам на руку". Чому Тюрпен не призначив пенальті у ворота України, а Марлос зіграв "не так"Сборная Украины — 14:00 548
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"Кріштіану та Португалія зіткнулися з гігантом". Збірна України шокувала європейські ЗМІ, феєричні компліменти ПятовуЕвро-2020 — 12:32 946
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Португалия – Украина: Пятов спасает план Шевченко, Роналду и Мораес транжирят – у нас новые лидеры, у соперника кошмарЕвро-2020 — 03:25 7449