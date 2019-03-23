Манчестер Юнайтед попытается подписать Крооса

Полузащитник Реала Тони Кроос может перебраться на Туманный Альбион.

Руководство Манчестер Юнайтед серьезно заинтересовано в приобретении Тони Кроос, сообщает AS со ссылкой на The Sun.

"Кроос дал согласие на переход в Манчестер Юнайтед", – признание бывшего тренера манкунианцев

По информации издания, боссы "красных дьяволов" уже приготовили для Реала предложение в размере 60 млн евро за полузащитника.

В Мадриде готовы рассмотреть это предложение, так как 29-летний немец проводит не лучший сезон.

В текущем сезоне чемпионата Испании Кроос провел 21 поединок, в которых отметился лишь 3-мя ассистами.

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