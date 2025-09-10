Манчестер Юнайтед вернул в расположение клуба игрока раньше срока, чтобы подготовиться к дерби.

После международной паузы Манчестер Юнайтед сыграет в дерби против Манчестер Сити. Как сообщает Mirror Football, Рубен Аморим попросил, чтобы Каземиро вернулся в расположение клуба пораньше.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: 13 игроков рискуют пропустить дерби – безумные проблемы команд после сборных

Бразильский хавбек пропускал игру с Боливией из-за перебора желтых карточек. Каземиро без проблем откликнулся на запрос тренера, поскольку и сам хочет лучше подготовиться к дерби.

Ранее была информация, что Аморим не рассчитывает на бразильца, впрочем, полузащитник полностью изменил мнение португальского специалиста. Сейчас тренер Манчестер Юнайтед считает Каземиро одним из ключевых игроков команды.

"Найти полузащитника с характеристиками Каземиро невозможно", – цитирует издание Аморима.

Добавим, что матч Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити запланирован на воскресенье, 14 сентября.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону и потерпел второе поражение подряд, Астон Вилла дома сгорела Кристал Пэлас