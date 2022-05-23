Урургвайский нападающий завершил свою карьеру на Олд Траффорд и продолжит выступления в другом месте.

Как и ожидалось, Эдинсон Кавани покидает МЮ на правах свободного агента. "Красные дьяволы" в Twitter выложили прощальное видео в честь 35-летнего уругвайца. "Будем скучать по твоим советам и опыту", – говорится в сообщении.

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Нападающий провел на Олд Траффорд полтора сезона. В футболке Ман Юнайтед Эдинсон сыграл 59 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 7 ассистов.

Где продолжит карьеру опытный форвард – пока неизвестно. Ранее Кавани выступал за ПСЖ, Наполи, Палермо и уругвайский Данубио.

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